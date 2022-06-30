Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Zirvenin kapanış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ikili görüşmeleri kapsamında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan NATO Hollanda
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