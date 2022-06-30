Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 13:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
Etiketler: Almanya Olaf Scholz Recep Tayyip Erdoğan
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