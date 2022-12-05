TBMM, 5 Aralık 1934'te Kazım Özalp Başkanlığında toplandı. Meclis oturumunda, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve İntihab-ı Mebusan Kanunu'ndaki değişiklikler görüşüldü.

Başbakan İsmet İnönü'nün gündemle ilgili konuşmasının ardından, oy birliğiyle kabul edilen kanun değişikliklerini AA, 5 Aralık 1934'te şu şekilde haberleştirdi:

"Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10. ve 11. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Yirmi iki yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçmek hakkını haizdir. Otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçilebilir.

İntihab-ı Mebusan Kanunu'nda da şu değişiklikler yapılmıştır: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri, Türkiye devleti halkından her kırk bin nüfusta bir kişi olmak üzere seçilir."

Seçme ve seçilme hakkı coşkusu

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınması, yurdun dört bir yanında sevinç ve coşkuyla karşılandı.

Ankara Kız Lisesi öğretmenlerinin davetiyle halkevinde toplanan kadınlar, Kız Lisesi öğrencileri ile TBMM'yi ziyaret edip, Meclis Başkanı Özalp'e teşekkürlerini sundu.

Seçme ve seçilme hakkının tanınması Kars, Rize, Denizli, Bolu ve Antalya'da halkevlerinde toplanan kadınlarca coşkuyla kutlandı.

Kadınlar, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İnönü ve Meclis Başkanı Kazım Özalp'e teşekkür telgrafları gönderdi.

Yurdun dört bir yanındaki kadınların şükranlarını sunması üzerine Cumhurbaşkanı Atatürk'ün mesajı, 9 Aralık 1934 tarihli AA bülteninde şu şekilde yer aldı:

"Erdemli kadınlarımızın saylav (milletvekili) seçimlerine girmelerinden dolayı ülkenin bütün kurumlarından, yer yer toplantılarından telyazıları aldım. Gösterilen duygulardan gönencim büyüktür. Türk kadınının yeni girdiği siyasal alanda da değerli işler başarmasını dilerim."