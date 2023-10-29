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Gündem
AA 29.10.2023 12:22

Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidi için hazırlıklarını tamamladı. TCG Anadolu'nun rehberliğinde 100 geminin yanı sıra F-16 ve F4E uçakları ve helikopterlerin eşlik edeceği resmi geçide 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personel katılacak.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek resmigeçit öncesinde, Sarayburnu'nda demirli olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu'da basın brifingi düzenlendi.

Brifing, bu yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında amiralliğe terfi eden, TSK'nın ilk kadın amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat tarafından verildi.

Fırat, Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidinin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından komuta edileceğini söyleyen Fırat, gemilerin, töreni izleyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a denizciliğe özgü "çimariva" selamında bulunacağını belirtti.

Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır

İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğinde 100 geminin yanı sıra F-16 ve F4E uçakları ve helikopterlerin eşlik edeceğini dile getiren Fırat, tören öncesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterilerinin de yapılacağını anlattı.

TCG Anadolu'nun mevkilenmesinin ardından gemilerin İstanbul Boğazı'nın güney girişine intikal edeceğini ifade eden Tuğamiral Fırat, resmigeçidin saat 17.00'de başlayacağını bildirdi.

Denizdeki resmigeçide 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personelin katılacağını belirten Fırat, TCG Anadolu'nun ardından ikinci geminin Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul olacağını söyledi.

Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır

Resmigeçitte fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltıların da görev alacağını ifade eden Fırat, tören geçişi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından 101 pare top atışı yapılacağını kaydetti.

Tuğamiral Gökçen Fırat, bilgilendirmesini şöyle sürdürdü:

"Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır.

Bu vesileyle bizlere Cumhuriyet'i armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikle diliyoruz."

Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır

TCG Anadolu'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Brifingin ardından TCG Anadolu'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının paylaşıldığı törende gemi personeli tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü Yıl Marşı da okundu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı TCG Anadolu
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Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır
Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır
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