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Gündem
AA 29.10.2023 11:42

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden "MSC Türkiye" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden "MSC Türkiye", Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 400 metrelik geminin geçişi nedeniyle Boğaz trafiği kapatıldı.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden "MSC Türkiye" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

​​​​​Mediterranean Shipping Company (MSC) tarafından Çin'de inşa ettirilen 24 bin 346 konteyner taşıma kapasiteli Liberya bayraklı gemiye Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "MSC Türkiye" adı verildi.

Gemi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Tekirdağ'a doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı,"MSC Türkiye"nin seyri nedeniyle saat 07.00-12.30 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

"MSC Türkiye"nin Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti'ne bağlı "Kurtarma 15", Kurtarma-16", "Kurtarma-"5 römorkörleri refakat etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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