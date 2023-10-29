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TRT Haber 29.10.2023 11:18

Emine Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı. Erdoğan, "Gelecek nesillerimizin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Emine Erdoğan Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
[Fotograf: AA]

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "29 Ekim 1923, şanlı tarihimizin en görkemli sayfalarından biri" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, eşsiz bir zaferle kurulan Cumhuriyet'in büyük bir milletin, büyük bir irade ve fedakarlığının eseri olduğunu vurguladı. "Bugün, vatan sevdalısı bir milletin dirilişinin de yıl dönümü" dedi.

Emine Erdoğan, gelecek nesillerin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inandığını belirtti.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." paylaşımı yaptı.

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