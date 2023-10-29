Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.

Cumhurbaşkanı, Atatürk’ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerle süslü çelengi bıraktı. Devlet erkanı önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okudu.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret ediyor. https://t.co/VNfjL3kBbG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2023

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj şöyle:

"Aziz Atatürk, milletçe "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasına zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

“Emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.https://t.co/1QBDmLQ6EE pic.twitter.com/dLQJM9KjUd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyor.