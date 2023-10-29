Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.10.2023 11:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleştiriliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.

Cumhurbaşkanı, Atatürk’ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerle süslü çelengi bıraktı. Devlet erkanı önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okudu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj şöyle:

"Aziz Atatürk, milletçe "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasına zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyor.

ETİKETLER
Anıtkabir Cumhuriyetin 100. yılı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
BAYKAR, AKINCI TİHA ve KIZILELMA ile Türk bayrağı çizdi
12:41
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel web sitesi
12:26
Kapadokya'da üretilen 100. yerli sıcak hava balonu testi geçti
12:18
Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek
12:14
Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı
12:06
100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk
İstanbul'da ilkokul öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
İstanbul'da ilkokul öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
Türkiye'nin başlattığı 'Sıfır Atık' hareketi dünyanın dört bir yanına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ