Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın Nahçıvan'da devam eden kısmında bazı görevlerin simülasyonu yapıldı.

Tatbikatta, birliklerin koordinasyonunu sağlamak için müşterek muharebe harekat planlarının hazırlanmasına ilişkin görevler bilgisayar ortamında hayata geçirildi.