Haber Giriş: Kaynak: AA
TurAz tatbikatında iletişim koordinasyonuyla ilgili görevler icra edildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin sürdürdüğü geniş kapsamlı askeri tatbikat kapsamında yönetim ve iletişimde koordinasyonun sağlanmasına ilişkin görevler icra edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın Nahçıvan'da devam eden kısmında bazı görevlerin simülasyonu yapıldı.
Tatbikatta, birliklerin koordinasyonunu sağlamak için müşterek muharebe harekat planlarının hazırlanmasına ilişkin görevler bilgisayar ortamında hayata geçirildi.
Etiketler: türkiye ve azerbaycan ortak tatbikatSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 19:33
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