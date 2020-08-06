Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Mısır ve Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır, bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına tepki gösterdi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı son dakikaSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 18:53
Son Haberler
- 18:50
- 18:37
- 18:32
- 18:26
- 18:27
Sıradaki Haber
TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz