Acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaraları tek çatı altında birleştirildi.

Bu kapsamda illerde teknolojiye uygun 112 acil çağrı merkezleri inşa edildi. Geçen yıl 53 ilde faaliyete başlayan bu merkezler, 2021 Haziran ayı itibarıyla 81 ilde yaygınlaştırıldı. Böylece, itfaiye, jandarma, emniyet ve gerekli tüm birimlerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları sağlandı.

Proje sayesinde, vatandaşların ve yabancıların acil çağrılar için birden fazla numara bilme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Acil çağrıların sayısal ortamda karşılanması ve yönlendirilmesiyle vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet sağlanabiliyor. Maliyet tasarrufu ve hizmette ekinlik sağlayan proje ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği de sağlandı.

11 bin 478 personel ile 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 acil çağrı merkezlerinde Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça dillerinde de çağrı karşılanıyor. Merkez, konuşma dilleri haricinde işitme engellilere de işaret dilinde 112 Engelsiz uygulamasıyla acil çağrı hizmeti veriyor.





TÜM TÜRKİYE'DE

TÜM ACİL DURUMLARDA

TEK NUMARA





@EmniyetGM pic.twitter.com/9JowJzN8R7 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 10, 2021

3 ayda 32 milyona yakın çağrı karşılandı

Ülke genelinde 112'lerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte son 3 ayda 31 milyon 964 çağrı karşılandı. Vatandaşların acil durumlarında aradıkları 112 Çağrı merkezlerine gelen aramaların yarısından fazlasını asılsız çağrılar oluşturdu. 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken, bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69 asılsız oldu.

"e-CALL" sistemi ile otomatik çağrı

Araç içi otomatik acil durum çağrısı sistemi olarak da tanımlanabilen e-CALL sistemi, olası trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı bile olsa, otomatik olarak 112'yi arayarak, aracın bilgisayar sistemlerinden alınan kaza anına ilişkin verileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletiyor. Gerek olması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden aracın geri aranabilmesini sağlıyor.

Böylece çağrının kesilmesi durumunda dahi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki ilgili personel, aracı geri arayarak sağlık ekipleri kaza yerine gelene kadar yaralılara gerekli yönlendirmeleri yapabiliyor.