Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameye ilişkin incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi.

Bu kapsamda, yetkisizlik kararı veren mahkeme ayrıca sanık Fincancı'nın avukatlarının tahliye talebini reddetti.

İstanbul'da gözaltına alınmıştı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Fincancı'nın, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığına dikkat çekilen iddianamede, sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.