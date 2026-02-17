TSK'ya bağlı sağlık birliğinden NATO’nun bu yılki en büyük tatbikatında kritik destek

NATO Medya Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 66. Mekanize Piyade Tugayının bir parçası olan Türk Sağlık Birliği travma, kurşun ve patlama yaralanmaları, solunum yolu acil durumları, şiddetli kanama ve diğer kritik durumlar da dahil olmak üzere operasyonel alanlarda acil yaşam kurtarıcı tıbbi bakım sağlayabiliyor.

Birim içindeki uzman personel, zorlu ve yüksek riskli ortamlarda ileri düzey tıbbi tedaviyi hızla başlatmak üzere eğitildi.

Geniş yeteneklere sahip birlik, savaşla ilgili stresi ele almak için danışmanlık ve önleyici ruh sağlığı desteği de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunuyor. Hastalıkları ve savaş dışı yaralanmaları azaltan önleyici tıbbi bakım, tıbbi gözetim, hijyen kontrolü, sağlık eğitimi ve risk azaltma önlemleri, genel kuvvet hazırlığının sürdürülmesine katkıda bulunuyor.

Steadfast Dart-26 boyunca, küçük çaplı ayakta tedavi gerektiren 97 askeri personelle yoğun bir şekilde çalışan birimde, birer sağlık subayı ve paramedik, beş muharebe tıp uzmanı ve iki ambulans şoförü yer alıyor.

Birim, beş askeri personele kadar yatarak tedavi imkanı sunan bir hastane ve zorlu ortamlarda sağlık personelinin güvenli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan zırhlı bir ambulanstan oluşuyor.

Ambulansın hareketliliği, çeşitli arazilerde etkili manevra yapmayı sağlayarak, sahada erişimin sınırlı olabileceği durumlarda zamanında tıbbi müdahaleyi mümkün kılıyor.