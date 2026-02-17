Mutlulukta "aile" ve "sağlık" ilk sırada

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2024'te yüzde 49,6 iken, geçen yıl yüzde 53,3'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2024'te yüzde 49,6 iken, 2025'te 3,7 puan artarak yüzde 53,3'e yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2024'te yüzde 14,5 iken, geçen yıl 1,5 puan azalarak, yüzde 13'e geriledi.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2024'te yüzde 46,9 iken, geçen yıl yüzde 51,4'e, kadınlarda bu oran yüzde 52,3'ten yüzde 55,1'e çıktı.

Evliler daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 56,9 iken, evli olmayanlarda bu oran, yüzde 46,6 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 54,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,6'sının mutlu olduğu görüldü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 55-64 yaş grubunda mutluluk oranı 2024'te yüzde 47,5 iken, geçen yıl 7,1 puan artışla yüzde 54,6 oldu.

Mutluluk oranı, tüm yaş gruplarında arttı. Mutluluk oranı 2025'te bir önceki yıla göre, 18-24 yaş grubunda 2,6 puan artışla yüzde 54,4, 25-34 yaş grubunda 2,6 artışla yüzde 53,6, 35-44 yaş grubunda 5 puan artışla yüzde 52,9, 45-54 yaş grubunda 4,3 puan artışla yüzde 50,8 olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise bu oran 2024'te yüzde 54,1 iken, 2025'te 0,2 puan artarak yüzde 54,3 oldu.

Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişilere bakıldığında, en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2025'te yüzde 69 olurken, bunu sırasıyla yüzde 15,6 ile çocukları, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile annesi/babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, geçen yıl yüzde 64,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,7 ile sevgi, yüzde 9,8 ile başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş izledi.

En yüksek memnuniyet asayiş hizmetlerinde

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2025'te yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 67,1 iken, kadınlarda bu oran yüzde 67,2 olarak hesaplandı.

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile "hiç memnun olmayanlar için sıfır", "çok memnun olanlar için 10" arasında bir değer alınarak, ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2024 ve 2025 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkeklerde ve kadınlarda 2024'te 5,7 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2025'te de değişmedi.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2025'te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,1 olurken, bunu sırasıyla yüzde 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60,5 ile adli ve yüzde 58,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde, geçen yıl hayat pahalılığı yüzde 31,3 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 16,5 ile yoksulluk ikinci sırada ve yüzde 16,1 ile eğitim üçüncü sırada yer aldı.