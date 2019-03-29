Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FOhxgAKLkj — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber