Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Tuzla, Pendik, Maltepe ve Sultanbeyli'de halka hitap etti.

Erdoğan'ın Sultanbeyli'deki konuşmasından öne çıkan başlıklar:

“Ayasofya’yı camiye çevireceğiz”

Terör örgütü bizden intikam almak istiyor. Çünkü sınırlarımız içinde kafasını ezdik, sınırlarımız dışında adım adım tepesine biniyoruz.

Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz.

“İtirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor”

Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor. George da istiyor, isteyenler çok. Ama Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm Fatma'mla beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyerek yürüyoruz. Bizden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor.

Şunu unutmayın, Türkiye olmasa Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor. Ne olursa olsun yeter ki milletimiz bizimle olsun da varsın düşmanımız çok olsun, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz.

“Milletimiz bu karanlık pazarlığa bir son verecektir”

CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; böyle bir ittifak sizin içinize siniyor mu? Böyle bir ittifakın amacının belediye başkanlığı kazanmak, İstanbul'u yönetmek olması mümkün mü? Demek ki işin ardında başka hesaplar var. Zaten Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'nın borazanlarına kadar herkes bu hesabı ifşa etti. İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir.

MALTEPE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tayyip kardeşinizi iyi tanıyorsunuz"

24 Haziran seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakına verdiğiniz destek için Tuzla'ya teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin. Siz bize güvendiniz biz de sizin güveninize layık olmay için çalışacağız. Tayyip kardeşinizi iyi tanıyorsunuz. 25 yıldır biz hep sizlerle beraber olduk, hizmetlerinizle hep yanınızda olduk. Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik, içinizden biri olarak çıktık, durmadık, yürüdük.

"Türkiye'yi ve İstanbul'u büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Türkiye'yi büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. 25 senedir yaptığımız gibi İstanbul'u da büyütmeye beraber devam edeceğiz. Biz görevi aldıktan sonra buraları yeniden ihya ve inşa ettik. Bizde ayrım yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

"Kentsel dönüşüm çok önemli"

İskitlerde metruk sayılabilecek bir binada 5 kardeşimiz yanarak öldü, 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Maalesef metruk denilebilecek noktada boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Kartal'da yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Kentsel dönüşüm onun için çok önemli.

"81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz"

Siyaset cesaret, fedakarlık, dürüstlük gerektirir. Vatanının milletinin menfaatini çıkarının önüne koymayı gerektirir. Çalışmayı, koşmayı, ter dökmeyi gerektirir. Biz bunun peşindeyiz. Biz hep eserlerimizle konuştuk, yarın da eserlerimizle konuşacağız. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları dahi olmayan Türkiye'ye projelerimiz ve yatırımlarımızla damgamızı vuruyoruz. 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz.

"Eminim bundan sonra da İstanbul'u onlara teslim etmeyeceksiniz"

Son 17 yılda İstanbul'a 255 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal atıyor, tutuyor. Dünyadan haberi yok. Onlar paraları götürdüler. Ben 2,5 milyar dolar borçla İstanbul Belediyesini devraldım. Hem yatırımlar yaptım hem de borcu 1 milyar 250 milyon dolara düşürdüm borcu. O günden bu güne siz de bunlara İstanbul'u teslim etmediniz. Eminim bundan sonra da teslim etmeyeceksiniz.

"Ben seçim sürecinde 57 il, 30 ilçeye gittim, onlar bol bol kulis yaptılar"

Seçim sürecinde 57 il, 30 ilçeye gittim. Onlar bol bol kulis yaptılar. Hangi PKK'lıyı hangi HDP'liyi nereye alacağız onun gayreti içindeydiler. Bizim kalkıpta o tür kişileri aramıza almamız meclise taşımamız mümkün değil.

Tuzla'ya biyoteknoloji vadisi kuruyoruz

Tuzla'ya ülkemizin ilaç ve aşıda dışa bağımlılığını azaltacak bir biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. Sağlık, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil, ve metalurji gibi birçok alanı kapsayan 500 girişimcinin üretim yapacağı vadi yeni nesil bir üretim üssü olacak.

"İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan biri de Tuzla'da olacak"

Anadolu yakası gıda merkezini Tuzla sınırları içinde hayata geçiriyoruz. İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan biri de Tuzla'da olacak.

"Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın?"

PENDİK

Erdoğan, Tuzla mitinginin ardından Pendik'e geçti. Burada halka hitap Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

CHP, çöp, çukur, çamur, çarpık kentleşme demektir. Bunların hepsini AK Parti tersine çevirdi. Karanlık mahfillerde listeler hazırladılar. Kandil'den gelen talimatlar var. Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Bunlarla yönetilen bir süreç var ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli, saklı tarafı kalmadı, hatta işi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Daha seçilmeden belediye başkanlarının tepesine binenlerin, yarın İstanbul'u ve diğer şehirlerimizi bunlara yönettirmeyeceği açıktır. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız, ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek. Çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. Ya sen 'Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu. Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli. Ne kadar bilgi sahibisin, ne kadar bu ülkeyi yönetme imkanının var.

İstanbul'a sıradan birisi olmaz. Ne dedik? 'Binali Bey gel, İstanbul'a seni büyükşehir belediye başkanı yapacağız. İstanbul'a bu yakışır. At binenin kılıç kuşananın. Rastgele kişilerle bu iş yürütülmez. Burası İstanbul, 15,5 milyon... Burada kalite, vasıf önemli, dünyayı tanımak önemli. Binali Kardeşimizin dünyada elhamdülillah birçok liderlerle münasebeti oldu. Dünyayı tanıyor, biliyor. Bay Ekrem, sen nereyi tanıyorsun ya, dur bakalım. Bu iş öyle kolay değil. Daha iyi olacak.

"Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz"

Maltepe mitinginde de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimler elbette mahalli idareler seçimi. Şimdi çıkıyor Bay Kemal, ekonomiden bahsediyor. Tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek, önce o kendi kasasını yönetsin, kendi kasasını. Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz, ağlanacak halleri var."

Erdoğan, Meral Akşener'i de "Sen kalkıp Tayyip Erdoğan'a, halkına 'terörist' diyecek kadar istikametini kaybettin. Tencere kapak meselesi, Bay Kemal ile dolaşa dolaşa o da istikametini kaybetti." sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım." ifadelerinde kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin sürekli gizlemeye, saklamaya çalıştıkları, buna rağmen gerçeğin artık gün gibi ortaya çıktığı bir ortakları daha var. Kandil'in emrinden çıkmayan, milletvekili ve belediye başkan adaylarının bile oradan belirlendiği bu parti CHP'ye olan desteğini her seviyede defalarca ilan etti. Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık. Bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Biz o şehadeti hedefleyerek yola çıktık. Onun için bunlardan bizim farkımız bu. CHP yönetimine soruyorum; madem bu parti (HDP) ile birlikte olmaktan utanıyorsunuz, niye ittifak içindesiniz? Madem ittifak kurdunuz, bunu hangi pazarlıklar, bedeller karşılığında yapıldığını niçin açıklamıyorsunuz? Belediye başkan adaylarınızın ve belediye meclis üyelerinizin bir kısmının listesi bu parti üzerinden size Kandil'den mi gönderildi? Hadi onu da söyleyin. Siz söylemezseniz de biz zaten çıkarıp ilan edeceğiz."

Kaynak: TRT Haber, AA