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TSK Münbiç'te 25. devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 25. koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı.

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TSK Münbiçte 25. devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 25. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü. 


 

Kaynak: TRT Haber

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