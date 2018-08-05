Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Yunanistan’da Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terörist Turgut Kaya’nın Yunanistan tarafından Türkiye'ye iadesinin reddi hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy açıklamasında, “İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya’nın, Yunanistan yargısının iade yönündeki kararına rağmen Yunanistan Adalet Bakanı’nın kararıyla ülkemize iadesinin reddedilmesi, Yunanistan siyasi erkinin ülkemize karşı gelenekselleşmiş reflekslerinin değişmediğini göstermektedir." dedi.

Aksoy, "Geçmişte terör elebaşı Öcalan’ı himaye eden Yunanistan, günümüzde de ülkemiz tarafından aranan suçlulara sığınma imkanı tanımakta, iadelerine ilişkin yargı kararını dahi rahatlıkla görmezden gelebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunanistan’ın iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş hukuk normlarını benimsemesini beklediklerini belirtti.

Kaynak: TRT Haber