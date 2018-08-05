  • 05 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.087
    EURO 5.888
  • BIST 95610.48
    ALTIN 198.423
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in Turgut Kaya'nın iadesini reddetmesine tepki gösterdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanlığından Yunanistana tepki

Yunanistan’da Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terörist Turgut Kaya’nın Yunanistan tarafından Türkiye'ye iadesinin reddi hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy açıklamasında, “İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya’nın, Yunanistan yargısının iade yönündeki kararına rağmen Yunanistan Adalet Bakanı’nın kararıyla ülkemize iadesinin reddedilmesi, Yunanistan siyasi erkinin ülkemize karşı gelenekselleşmiş reflekslerinin değişmediğini göstermektedir." dedi.

Aksoy, "Geçmişte terör elebaşı Öcalan’ı himaye eden Yunanistan, günümüzde de ülkemiz tarafından aranan suçlulara sığınma imkanı tanımakta, iadelerine ilişkin yargı kararını dahi rahatlıkla görmezden gelebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunanistan’ın iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş hukuk normlarını benimsemesini beklediklerini belirtti.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER