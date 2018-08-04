Yunan hükümeti terörist Kaya'nın iadesini durdurdu

Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.
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İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu.
Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi tarafından kabul edilmişti.
Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.
Kaynak: AA