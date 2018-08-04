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Kuzey Kore'den ABD'ye yaptırım tepkisi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürmesini kınadı.

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Kuzey Koreden ABDye yaptırım tepkisi

Japonya haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze denemeleri konusunda ilan ettiği moratoryum gibi "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin yaptırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

"İki tarafın eş zamanlı adımlar atması gerekli"

Ri Yong Ho, Kuzey Kore ve ABD arasında tam anlamıyla güvenin tesis edilmesi için her iki tarafın eş zamanlı adımlar atması gerektiğine işaret ederek "Tek taraflı talepleri ilerletmek, güveni canlandırmaktan ziyade güvensizliği daha da derinleştirecektir. Güven, geceden gündüze kazanılacak bir duygu değildir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelere, Kuzey Kore'yi hedef alan yaptırımları herhangi bir şekilde ihlal etmemeleri çağrısı yapmıştı.

Pompeo herhangi bir ihlalin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefini etkisiz hale getireceğini belirterek, "Rusların ve diğer ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalarını ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamalarını bekliyoruz" diye konuşmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: yaptırım, tepki, nükleer, Kuzey Kore, abd
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