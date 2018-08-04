Akdeniz'de göçmen dramı: 7 ayda bin 500'den fazla kişi öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıklamasına göre, Haziran ve Temmuz aylarında 850'den fazla olmak üzere, yılın ilk yedi ayında Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan bin 500'den fazla göçmen yaşamını yitirdi.

“Ölümler çok yüksek, endişe verici”

Açıklamada kaçak geçiş sırasında meydana gelen ölüm oranının çok yüksek olduğu ve bunun endişe verici olduğu belirtildi. Bununla birlikte yaklaşık 60 bin mültecinin, yılın başından bu yana Akdeniz'i geçtiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Akdeniz Özel Elçisi Vincent Cochetel, BMMYK’yı bu transit yollar üzerindeki devletleri, kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri almaya çağırdı.

Mülteciler yönünü İspanya'ya çevirdi

Mültecilerin, İtalya ve Malta'dan geçiş yapmış oldukları hatırlatılan açıklamada son zamanlarda bu ülkelerde alınan tedbirlerden dolayı mültecilerin yönünü geçiş için İspanya’ya çevirmiş oldukları vurgulandı. İspanya'ya Ocak ayından beri 23 bin 500'den fazla mültecinin girdiği açıklandı.

Kaynak: İHA