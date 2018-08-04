İsrail keskin nişancılarının hedefi Filistinlileri sakat bırakmak

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında işgal karşıtı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Keskin nişancılar parçalayıcı kurşun kullanıyor

İsrail keskin nişancıları, hedef aldıkları kişilerde kalıcı hasar oluşması için parçalayıcı kurşun kullanıyor. Filistinliler lastik yakarak keskin nişancılardan korunmaya çalışıyor.

Gazze'ye uygulanan ambargo yüzünden hastanelerde yeterli miktarda ilaç bulunmuyor. Hastalar ve aileleri, Batı Şeria'daki hastanelere İsrail'in izin vermemesi nedeniyle gidemiyor.

Filistinli doktorlar ise yaralanan Filistinlilere zamanında müdahale edilmesine izin verilmediği için birçoğunun sakat kaldığını belirtiyor.

İsrail, mayıs ayında Erez Sınır Kapısı'ndan tedavi için çıkmak isteyen hastaların yalnızca yüzde 59’una izin verdi.

Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail’in bu tutumunun toplu cezalandırmanın bir çeşidi olduğunu söylüyor.

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün bilançosu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 23'ü çocuk, 3'ü kadın ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere 157 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini belirtti.

Sınırdaki barışçıl gösterilerde 17 bin 259 Filistinlinin de yaralandığını aktaran Kudra, bu kişilerden 4 bin 348'inin gerçek, 430'unun plastik mermiyle, 2 bin 700'ünün şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığını, 2 bin 593'ünün ise atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

Kudra, yaralılardan 3 bin 279'unun çocuk, bin 553'ünün kadın olduğunu vurgulayarak, bu kişilerden 404'ünün sağlık durumunun ağır, 4 bin 141'inin ise orta düzeyde olduğunu kaydetti.

Söz konusu yaralanmaların, 61 Filistinlinin alt ekstremitede, 2'sinin üst ekstremitede uzuv kaybıyla sonuçlandığını belirten Kudra, 6 kişinin de el parmaklarında kayıp olduğunu aktardı.

Kaynak: TRT Haber, AA