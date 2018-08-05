Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Güreşçi Sarı'ya tebrik

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Ramazan Sarı altın madalya kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Sarı'ya tebrik telgrafı gönderdi.
İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden şampiyonanın altıncı gününde, erkekler 79 kiloda mindere çıkan Ramazan Sarı, finalde Moldovalı Adrian Grosul'u 7-4 yenerek altın madalyaya uzanmıştı.
Kaynak: AA