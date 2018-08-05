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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapımı devam eden Çamlıca Camii'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Çamlıca Camii'nde inceleme yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan yapımı devam eden Çamlıca Camiine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , yapım çalışmaları devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi.

Burada yaklaşık 3 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyareti sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.  

Kaynak: AA

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