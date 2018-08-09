  • 09 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.464
    EURO 6.341
  • BIST 97176.78
    ALTIN 213.184
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK Münbiç hattında 27. devriye görevini tamamladı

TSK Münbiç hattında 27. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 27. devriye görevini yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSK Münbiç hattında 27. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 27. devriye görevini sosyal paylaşım sitesinden duyurdu. 


 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER