TSK Münbiç hattında 27. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 27. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Genelkurmay Başkanlığı tamamlanan 27. devriye görevini sosyal paylaşım sitesinden duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 09 Ağustos 2018 tarihinde 27’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/zlGHvlxr9Y — TSK (@TSKGnkur) 9 Ağustos 2018

Kaynak: AA