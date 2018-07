Trump'ın skandal çağrısına Ankara’dan tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, FETÖ sanığı rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine Ankara'dan yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD’li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın FETÖ sanığı rahip Brunson ile ilgili skandal çağrısına Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir. FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye’ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kalın, ABD'nin, ilişkilere daha fazla zarar vermeden yapıcı bir zemine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Trump'a yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi Türkiye'nin yargısına müdahale eden Trump'a, sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurgulayan Gül, "Brunson davası da tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'deki köklü hukuk geleneğine vurgu yaptı.

"Muhataplara konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu belirttik, ABD bu yanlış söylemi bir kenara bırakmalı" dedi.

Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan ABD'ye tepki

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump’ın papaz Andrew Brunson hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye’nin tehditlere boyun eğmeyeceğini söyledi.

It is so unfortunate that the US Authorities failed to hear my explicit advice which I shared at all levels. My message was cristal clear; No one should expect Turkey to give in to threats and that as an Ally US should not resort to threats against us.