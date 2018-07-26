Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Türkiye kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülkedir. Brunson davası da, tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, Yüce Türk Adaleti nihai sözü söyleyecektir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 26 Temmuz 2018

Türkiye'nin kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurgulayan Gül, "Brunson davası da tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA