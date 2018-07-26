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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu söyledi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

 


 

Türkiye'nin kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurgulayan Gül, "Brunson davası da tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: papaz, fetö, andrew craig brunson, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, abd başkanı donald trump, abd
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