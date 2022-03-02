Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde, TRT'nin İstanbul Ulus'taki binasının ve Digitürk'ün hedef alınmasıyla ilgili davada Yargıtay kararı bozmuştu.

İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada Mahkeme Heyeti kararını açıkladı.

25 sanık hakkında müebbet hapis, 10 sanık hakkında ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanık Ali Seyis hakkındaki yakalama kararının devamına, tutuksuz sanık Mehmet Rauf Çağmar'a da ceza verilmesine gerek olmadığına hükmedildi.