Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Cumhurbaşkanlığı
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