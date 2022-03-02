Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Killigil Paşa’yı andı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 73'üncü yıl dönümünde Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’nın vefatının 73'üncü yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözlere yer verdi:
"Bakü’yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum."
Bakü’yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/HLA6qNnGc0— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 2, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Nuri Killigil
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