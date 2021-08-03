Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevlere de ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin ulaştığı mahallede bazı evler zarar gördü.

TRT Haber, ekiplerin yangına havadan müdahale ettiği anlara eşlik etti.

Yangın, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oluyor.

Mücadele 7'nci gününde devam ediyor

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi 7. gününde devam ediyor. Alevleri sönürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor.

5 mahalle tahliye edildi

Milas ve Bodrum'da yerleşim alanlarına ulaşan yangını söndürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. 5 mahalle tahliye edildi. Köyceğiz'deki yangın sarp arazide geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki tarım alanları zarar gördü.

Kavaklıdere ile Aydın'ın Bozdoğan ilçelerinde de orman yangınları çıktı.

Ekipler iki yangını da kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya'da iki ilçede yangınlar sürüyor

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar sürüyor.

Ekiplerin gün boyu havadan ve karadan müdahale ettiği alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Gündoğmuş'ta ilçe merkezi ile 4 mahalle boşaltıldı.

Isparta'da da orman yangını çıktı. Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.