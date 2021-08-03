Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'ye "sınav" soruşturması: 10 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki Jandarma Astsubaylık sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6'sı astsubay 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün, sınav sorularına önceden erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
10 gözaltı kararı
Bu kapsamda, "sınav sorularını alarak astsubay olan 6 şüpheli ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 şüpheli" hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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