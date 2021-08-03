Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün, sınav sorularına önceden erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

10 gözaltı kararı

Bu kapsamda, "sınav sorularını alarak astsubay olan 6 şüpheli ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 şüpheli" hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.