İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği, diğer örgüt mensubunun da terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 120'ye yükseldi.