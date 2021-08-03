Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, TSK'ya ait 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisinin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor.



400’den fazla Mehmetçik;



3 İHA

4 helikopter

2 çıkarma gemisi

50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır. pic.twitter.com/LLxxDI3fHf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2021

Yangın bölgelerinde 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinası da görev yapıyor.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.