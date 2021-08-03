MSB: TSK her türlü göreve hazır
Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteğini sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik yangın söndürme çalışmalarında görev yapıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, TSK'ya ait 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisinin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2021
400’den fazla Mehmetçik;
3 İHA
4 helikopter
2 çıkarma gemisi
50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır. pic.twitter.com/LLxxDI3fHf
Yangın bölgelerinde 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinası da görev yapıyor.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.