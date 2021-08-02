Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hırvatistan Cumhurbaşkanı'na teşekkür
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile görüştü. Görüşmede, Erdoğan, yangınla mücadelede dayanışma ve destek gösteren Milanoviç’e teşekkür etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.
Erdoğan'dan Milanoviç’e teşekkür
Görüşmede, orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e teşekkür etti.
Hırvatistan’ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı olması amacıyla Türkiye’ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.
Etiketler: Hırvatistan Orman Yangını Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Yangın
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