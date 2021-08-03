Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da havai fişek ve mangal yasaklandı
Ankara'da, havai fişek kullanımı ve Büyükşehir'e ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılması yasaklandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla mücadelede itfaiye personelinin ve halkın can pahasına mücadele ettiğini belirtti.
"Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız"
Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız." ifadesini kullandı.
Etiketler: Ankara Orman Yangını
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