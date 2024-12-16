TRT Genel Müdürü Sobacı: İnsanlığın ortak hafızasına yaptığımız katkı önemli

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin 15’incisi İstanbul’da düzenlendi.

Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen program, ödül töreniyle sona erdi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen törene; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Dünya sinemasından çok sayıda önemli davetli katıldı.

Türkiye’nin ilk yapay zeka influencerı Alara X ve Okan Bayülgen, gecenin açılışını beraber yaptı.

Gecede konuşan Fahrettin Altun, etkinliğin, Türkiye'de belgeselciliğin gelişiminde mühim bir görevi olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, yargı önünde Netanyahu ve Esed'in birer insanlık suçlusu olarak hesap vereceklerini söyledi. Altun, gerçeklerin peşinde koşan TRT’ye özel bir pencere açılması gerektiğini vurguladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 15'inci kez düzenlenen etkinliğin prestijli bir ödül haline geldiğini ve bu yıl rekor başvuru aldığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu yıl festivalimize 100 farklı ülkeden yapılan 1651 başvuru, geride kalan sürede festivalimizin kat ettiği mesafenin ve uluslararası ölçekte geldiği noktanın en temel nişaneleridir. Bu başvuru sayısı, aynı zamanda festivalimizin 15 yıllık yolculuğunda yeni bir rekora işaret etmektedir."

"Gazze'deki acılar görmezden geliniyor"

Sobacı, Gazze'de yaşanan soykırımı hatırlattı, batının gerçeklere gözünü kapattığının altını çizdi.

"Her fırsatta insan haklarının ve uluslararası hukukun hamiliğine soyunan Batılı ülkeler ise Gazzeli mazlumların çığlıklarına kulak tıkıyor. Dünyanın sözüm ona önde gelen ajansları ve medya şirketleri, Gazzelilerin acılarını görmezden geliyor. Onların bu riyakar tutumlarına karşılık Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zulmün gölgesinin düştüğü her konuda olduğu gibi Gazze'de de adalet ve hakkaniyetten yana, onurlu bir tavır sergileniyor. İnsanlığın haysiyeti için canhıraş bir mücadele veren Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak bizler de bu haklı ama güçsüz insanların sesi olmaktan geri durmuyoruz."

Sobacı, TRT'nin Filistin'in yanı sıra Suriye ve zulüm yaşanan diğer bölgelerde hakikati gözler önüne sermek için hayata geçirdiği projelere değindi.

"Adalet ve hakkaniyetten şaşmayacağız"

Sobacı, geniş yelpazede üretilen belgesellerle insanlığın ortak hafızasına katkı sağladıklarının altını çizerek, "'Ukrayna Savaş Günlükleri' belgeselinin aldığı 'Uluslararası Emmy Ödülü' başta olmak üzere birçok prestijli festivalden kazandığımız ödüller de bu alanda imza attığımız başarıların nişaneleridir" dedi.

Sobacı, "Haberlerimiz, yayınlarımız ve özel içeriklerimizin yanı sıra belgesel yapımlarımızla da insanlığın hakikat arayışlarına önemli katkılar sunuyoruz. TRT olarak, yalnızca Filistin'de, Suriye'de değil, hakikat arayışının olduğu her yerde, bu arayışlara katkı vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Festivalde; “Uluslararası Kategori”, “Ulusal Profesyonel Kategori”, “Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi” ve “Proje Destek Kategorisi” olmak üzere toplam 4 kategoride 15 ödül sahipleriyle buluştu.