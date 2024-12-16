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Gündem
AA 16.12.2024 01:05

Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığına personel alım ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara sözlü sınav ile 35 uzman yardımcısı alınacak.

Belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvuruda bulunabilecek. Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliliği bulunması gerekecek.

Başvurular, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Adaylar detaylı bilgilere Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ve “www.aile.gov.tr”, “https://aile.gov.tr/pgm” adreslerinden ulaşabilecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak

Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak. Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 ve YDS'den İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmaları şartı aranacak.

Adaylar başvurularını 03-17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik olarak yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığına 99 uzman yardımcısı alınacak

Adayların belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 ve son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmaları gerekecek. Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranacak.

Adaylar başvurularını, 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde“Kariyer Kapısı Platformu” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Yargıtay Başkanlığına 70 personel alımı gerçekleştirilecek

Adayların, başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70, aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan almış olmaları gerekecek. Sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar, “www.yargitay.gov.tr” internet sitesinde ve Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet siteleri üzerinden yapılacak.

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