Asrın felaketinde yaralar sarılıyor. Depremzedelere her kesimden destek sürüyor.

TRT'nin sevilen dizileri Gönül Dağı ve Al Sancak'ın oyuncuları bölgeye giderek depremzedelerle bir araya geldi.

TRT'nin beğenilen yapımı Gönül Dağı'nın oyuncuları ilk olarak Kahramanmaraş'taki çadır kenti ziyaret etti. Oyuncular, çocuklarla şarkı söyleyip doyasıya eğlendi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da dizi oyuncularıyla bölgeyi ikinci kez ziyaret etti.

"Hepimiz çok yaralandık, üzgünüz" Çok üzgün olduğunu belirten Oyuncu Eser Eyüboğlu da "Hepimiz çok yaralandık, üzgünüz. Fakat çocukların yüzündeki gülümseme bir yerde yaşama sebebiniz oluyor" diye konuştu. Oyuncu Ferdi Sancar, "Söyleyecek çok bir şey yok. Şu an sadece mutlu olmamız gerekiyor. Çok güzel şeylerle birlikteyiz" açıklamasında bulundu. Oyunculardan Ahmet Yenilmez, "Gidenleri geri getiremeyeceğiz. Ama daha iyi olacak, daha güçlü olacağız. Bir daha da aklımızı kullanarak böyle felaket yaşamayacağız" ifadeleriyle afetzedelerin acısını paylaştı.

''Tek yürek bir millet olarak hepsinin üstünden geleceğimize inanıyoruz''

Gönül Dağı'nın yapımcısı Ferhat Eşsiz'in mesajı birlik ve beraberlikti. Eşsiz şunları söyledi:

"Bir nebze olsun çocuklarımızın hatıralarını bu acı günde bir hatıra bırakmak aslında bir anı bırakmak geriye dönük bir gülümseme bırakmak amacıyla buraya geldik. İnşallah el ele, birlikte, sarılarak, tek yürek bir millet olarak hepsinin üstünden geleceğimize yürekten inanıyoruz."

"Canımız yanıyor birbirimize destek olmak zorundayız"

Oyuncu Gözde Türker, "Milletçe çok zor dönemlerden geçiyoruz. Buraya gelince insanlar o kadar mutlu oldular ki, o kadar motive oldular ki iyi ki geldik, biz de onlarla çok mutlu olduk" dedi.

Oyuncu Feyza Işık, "Çocuklarla çok güzel etkinlik alanları kurulmuş oyun oynuyoruz. Canımız yanıyor birbirimize moral verip destek olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu musibetten büyük bir ders alırız''

Al Sancak dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ da deprem bölgesindeydi. Bozdağ, "Giden hatıralar, yok olan hikayeler, mazi ister istemez insanların hikayesi sizin zihninizi derin düşüncelere sevk ediyor. İnşallah bu musibetten büyük bir ders alırız'' diye konuştu.

Ziyaret sırasında oyuncular ile depremzede çocuklar futbol maçı da yaptı. Maçta hem rekabet hem de eğlence dolu anlar vardı.

Oyuncu Yavuz Sepetçi, depremzedelerle bir araya gelmenin çok iyi geldiğini söyledi.

Sunucu Pelin Çift de "Açıkçası bizi gördüklerine sevindiler ama inanın biz onları gördük diye ve sohbet ettik diye daha da mutlu olduk" dedi.