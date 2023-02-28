Geçici barınma alanlarını ziyaret etti, depremzede aileler ve çocuklarla yakından ilgilendi...

Afetzedeler, ziyaretle moral buldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, tüm imkanlarıyla seferberliğini sürdürüyor.

Sobacı'ya dizi oyuncuları da eşlik etti

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı bir kez daha depremin vurduğu Kahramanmaraş'taydı.

TRT'nin beğeniyle izlenen Gönül Dağı ve Alsancak dizilerinin oyuncularıyla sunucu Pelin Çift de o ziyarette hazır bulundu.

Sobacı ziyaretinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Temel amacımız oyuncularımızla deprem bölgesine geldiğimizde bir nebze olsun vatandaşlarımızın o tedirgin hallerinden, depremin yarattığı endişeden anlık bile olsa sıyrılmalarını, ekranlarda gördükleri sevdiği oyuncularla bir araya gelmelerini sağlamaktı."

Çocuklarla futbol oynadı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı en çok çocuklarla ilgilendi. Önce 12 Şubat Stadı'ndaki oyun çadırını ziyaret etti. Ardından Karacasu konteyner kentteki psikososyal destek çadırında çocuklarla buluştu.

Gönül Dağı dizisinin oyuncuları da oradaydı. Şarkılar söylediler, çocuklarla oyunlar oynadılar.

Mehmet Zahid Sobacı çocuklarla birlikte top da oynadı. Gönül Dağı dizisindeki Selami karakteriyle tanınan oyuncu Eser Eyüboğlu kaleye geçti.

Sobacı: Bu faaliyetlerimiz devam edecek

TRT Genel Müdürü Sobacı çocuklara hediyeler dağıttı.

Bu faaliyetlerin devam edeceğini vurgulayan Sobacı şöyle konuştu:

"Oyuncularımız da çocuklarla buluşmasında, ailelerle buluşmalarında çok farklı duygular yaşadılar. Onlar için de çok kıymetli bir an olduğunu düşünüyoruz. Ve yine bu çalışmalarımızı tüm deprem bölgesinde, farklı illerimizde gerçekleştireceğiz. Aslında gerçek hikayelerden beslenerek ekranlara milletimizin hikayesini getiren oyuncularla depremzede vatandaşlarımızı milletimizin kendisini buluşturmayı amaçlıyoruz, bu faaliyetlerimiz devam edecek."

Biz büyük bir aileyiz; birbirine gönülden bağlı, dermanı içinde saklı büyük bir aile…



Gönül Dağı ve Al Sancak dizilerimizin yapımcı ve oyuncularıyla Kahramanmaraş’ta ailelerimizle bir araya geldik.#TekYürek pic.twitter.com/JVHYmBhiFt — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) February 27, 2023

Sobacı ve TRT'nin sevilen dizi oyuncuları itfaiye ekiplerini ziyaret etti

Mehmet Zahid Sobacı, Gönül Dağı ve Alsancak dizilerinin oyuncularıyla itfaiye personeli ve aileleriyle de buluştu.

Sobacı'nın bir sonraki durağı ise Milli Savunma Bakanlığı'nın Seyyar Sahra Hastanesi oldu. Al Sancak dizisinin oyuncuları da ziyarete eşlik etti. Askeri yetkililer Sobacı'ya çalışmalar hakkında bilgi verdi.