Azimli, kararlı ve sabırlıydı. Milli görüş, adil düzen ve İslam birliği davaları için son nefesine kadar ter döktü.

Davası, mücadelesi, liderliği ve beyefendiliği ile örnek bir yaşam öyküsü bıraktı ardında...

54'üncü hükümetin başbakanı, 'Milli Görüş Hareketi'nin lideri Necmettin Erbakan...

1965'te profesör oldu

1926 yılından Sinop'ta doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsü'nde asistanlık yaptı. 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9'ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel okul arkadaşlarıydı.

Necmettin Erbakan Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi’nde eğitimine devam etti. 27 yaşında doçent unvanı aldı. 1965'te profesör oldu.

Gümüş Motor'u kurdu

Almanya'da yaptığı araştırmalar sonrası 1950'li yıllarda Gümüş Motor’u kurdu. Türkiye'nin ilk motor üretimini yaptı.

Odalar Birliği Başkanı seçildi, ancak Ankara Valiliği'nin emriyle görevinden uzaklaştırıldı. Bu karar, Erbakan'ın siyaset yolculuğunu başlattı.

12 Eylül darbesinde tutuklandı

1969'da Konya'dan bağımsız milletvekili seçildi. 1970'te Milli Görüş Hareketinin ortaya çıkmasını sağlayacak Milli Nizam Partisi'ni, 1972'de ise Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda Bülent Ecevit'in koalisyon ortağıydı. 12 Eylül 1980 darbesinde tutuklanan Erbakan, 9 ay cezaevinde kaldı.

Erbakan, 1987’de yapılan halk oylaması neticesinde yeniden siyasete döndü. Refah Partisinin 1987’de yapılan kongresinde genel başkanlığa seçildi. Refah Partisi, 1994'te büyükşehirlerde belediye başkanlıklarını aldı, 1995'teki genel seçimlerde de sandıktan birinci olarak çıktı. Ancak, hükümeti kurma görevi önce Erbakan'a verilmedi.

Necmettin Erbakan, başbakanlık koltuğuna bir yıl sonra oturabildi. 54'üncü hükümeti,Tansu Çiller'in genel başkanlığındaki Doğru Yol Partisi ile kurdu.

28 Şubat sürecinde başbakanlık koltuğundaydı

28 Şubat post-modern darbesinde de başbakanlık koltuğundaydı.

1997'de başbakanlık görevini koalisyon ortağı Tansu Çiller'e devretmek üzere istifa etti. Refah Partisi 1998'de kapatıldı.

'Savunan Adam' Erbakan

"Savunan Adam" sıfatıyla da anılan Erbakan, 1997'de Fazilet Partisi kurulduğunda yine yasaklıydı. Fazilet Partisi de kapatılınca yerine kurulan Saadet Partisi'nin başına geçti.

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı olan Necmettin Erbakan, bir anlamda kendisine karşı yapılan darbenin yıl dönümünün hemen öncesinde 27 Şubat 2011'de vefat etti.