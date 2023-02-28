Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Üniversite sınavına girmek için geldiği okulda kendisini bekleyen ikna odasından habersizdi.

İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikolog Burcu Uysal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Görevli yanıma geldi ve bu şekilde sınava giremeyeceğimi söyledi. Beni geri çevirdi. Ben merdivenlerden aşağı doğru inerken başka bir kadın görevli geldi beni boş bir odaya götürdü. 'Büyüyünce çok pişman olacaksın, okuyamayacaksın' gibi şeyler söyledi."

"Geç girdiğim üniversite sınavım başörtüsü nedeniyle iptal edildi"

Sınava 20 dakika geç de olsa girmesine izin verildi. Telaşla ve sınava girebilmiş olmanın mutluluğuyla soruları cevapladı. Ancak Burcu Uysal'ın kendisi de hayalleri de yok sayıldı.

Sonucunun gelmediğini belirten Uysal şunları aktardı:

"Sonucum gelmeyince ÖSYM'ye dilekçe yazmam gerektiği söylendi. ÖSYM'nin bana verdiği cevapta 'Bir madde belirtiliyor, o maddeyi ihlal ettiğiniz için sınavınız iptal edilmiştir diyor' Şimdi kılavuza bakıyorum o maddeye, 'uygunsuz hal ve davranışlarından dolayı' Orada sınav esnasında kopya çekmek de var. İşte sınava uygun olmayan kıyafet, görüntü vs. her şey var."

"Soranlara ülkemde 'başörtüsü yasağı var' demek istemezdim"

Vazgeçmedi. Ertesi yıl tekrar sınava girdi. Kıbrıs'ta özel bir üniversiteyi burslu kazandı. 1 yıl orada okudu ancak başörtüsü yasağı orada da baş gösterince Viyana'ya gitti.

Uysal o dönem 'Avusturya'ya neden okumaya geldin?' diye soranlara şu yanıtı veriyordu:

"İçim burkulurdu, gözlerim dolardı. Çünkü bunu söylemek istemezdim. Benim ülkemde başörtü yasağı var diye. Hani anne babanızı şikayet edersiniz gibi belki bir başkasına, dışarıdan birine bunu hissettiğim için geçiştirmeye çalışırdım. Başörtülü bir sürü arkadaşımız vardı. Hepimiz çok gayretli derslerinde, işlerinde kimseye zararı dokunmayan kişiler olarak hani anlam veremiyorlardı."

Kurduğu hayalleri tüm engellere rağmen gerçek oldu

Viyana'daki psikoloji eğitimini başarıyla bitiren Uysal, doktorasını Almanya'da yaptı. 2015'te Türkiye'ye döndü. Çocuk yaşta kurduğu hayalleri tüm engellere rağmen gerçek oldu.

Haber: Fahriye Demirci

Kamera: Ahmet Bağış

Kurgu: Kaan Alp Atasoy

