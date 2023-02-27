Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki içme suyuna ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir" dedi.

Bakan Koca, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, Gaziantep’te de şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu söyledi.

Gerekli duyuruların valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapıldığını da ifade etti.

Yapılan ölçüm ve analizlere göre OSMANİYE’DE şebeke suyu İÇME SUYU olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde GAZİANTEP’TE, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2023



