Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 23:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep ve Osmaniye'de şebeke suyu içilebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri hariç Gaziantep'te ve Osmaniye'de şebeke suyunun, içme suyu olarak kullanıma elverişli olduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki içme suyuna ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
"Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir" dedi.
Bakan Koca, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, Gaziantep’te de şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu söyledi.
Gerekli duyuruların valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapıldığını da ifade etti.
Yapılan ölçüm ve analizlere göre OSMANİYE’DE şebeke suyu İÇME SUYU olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde GAZİANTEP’TE, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2023
Etiketler: Deprem Fahrettin Koca Gaziantep Osmaniye
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