Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen dağlık kesimindeki köylere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, Malatya'nın Salkonak Köyü'ne yardım malzemelerini ulaştırdığı anlara dair görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, "Tek teker…Devletimizin ve milletimizin yardım malzemelerini durmadan, yorulmadan en ücra köylere kadar götürmeye devam ediyoruz. Yalnız değilsiniz yanınızdayız" ifadeleri kullanıldı.