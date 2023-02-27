Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik helikopterlerle köylere yardım ulaştırıyor
Mehmetçik deprem bölgesine yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, depremden etkilenen illerdeki en ücra köylere yardım ulaştırılan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen dağlık kesimindeki köylere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin, Malatya'nın Salkonak Köyü'ne yardım malzemelerini ulaştırdığı anlara dair görüntüleri paylaştı.
Paylaşımda, "Tek teker…Devletimizin ve milletimizin yardım malzemelerini durmadan, yorulmadan en ücra köylere kadar götürmeye devam ediyoruz. Yalnız değilsiniz yanınızdayız" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Deprem Malatya Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 21:14
- 21:01
- 21:02
- 20:49
- 20:48
Sıradaki Haber
Bakan Nebati: 8 bin 612 hasar dosyası için 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz