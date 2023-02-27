Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Adıyaman şehrimizde merkezin yanı sıra Gölbaşı'nın da içinde olduğu ilçelerimizde yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Adıyamanlı kardeşlerime ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Gölbaşı'nda konuşuyor. https://t.co/nLqVObigl1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2023

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat tarihli depremler devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısı ile yüreklerimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların ve evlerin, hayatların acısı şüphesiz ki içimizde kalacak. Ölenleri geri getirmek elimizde değildir.

"50 bin konut ve köy evi yapacağız"

Yıkılanların yerine yenisini yapmak bizim elimizdedir. Hemen kolları sıvadık, güvenli ve yeni konutların inşası için çalışmaya başladık. 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarından sonra bu sayı artabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır.https://t.co/ZYctUgj0rh pic.twitter.com/nUNJkdr2N5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2023

Dünyada bu kadar geniş alanda, bu kadar çok nüfusun etkilendiği büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke yoktur.

Türkiye, depremiyle, seliyle, terörüyle yaşadığı her felaketin izlerini kısa sürede silmiştir. Van'da, Bingöl'de, Simav'da, Elazığ'da... Bunu her afetten sonra yaptık.

Değerli kardeşlerim, birçok şehrimizde yaşadığımız gerek sel gerek deprem hepsinin altından kalkmayı başardık. Hepsini yeniden hayata geçirdik. Vatandaşımızı evlerine kavuşturduk.

"Mağdur kimseyi bırakmayacağız"

Bu depremde de aynını yapacağız. Müsterih olun. Aç açıkta, sahipsiz, mağdur kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatanadaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz. Önce geçici barınma alanlarında sonra da kalıcı konutlarda hep yanınızda yer alacağız.

Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler yaşanabiliyor. Emin olunuz devlet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz.

"1 yıl içinde yeni yuvalarınıza kavuşturacağız"

Verdiğimiz sözleri tutarak 1 yıl içerisinde sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum.