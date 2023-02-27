Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan, eski aracına eşyaları doldurup Azerbaycan'dan yardıma koşan Beşirli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla hafızalara kazınan Azerbaycanlı Server Beşirli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplantı sonrası, 6 Şubat’taki depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kişinin takdirini kazanan Azerbaycanlı Server Beşirli ile görüştü.
Beşiri, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarında da aktif rol aldı.
Etiketler: Adıyaman Azerbaycan Deprem Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 18:02
- 18:09
- 18:02
- 17:48
- 17:32
Sıradaki Haber
Ürün ve kirada fahiş fiyat artışına hapis cezası geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz