Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli toplantı sonrası, 6 Şubat’taki depremlerin ardından Türkiye'ye göndermek için eski aracına yüklediği eşyalarla sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kişinin takdirini kazanan Azerbaycanlı Server Beşirli ile görüştü.

Beşiri, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarında da aktif rol aldı.