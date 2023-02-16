Yorgan ve yatakları aracına yükledi, köyünde topladığı yardım malzemelerini Bakü'deki merkeze ulaştırdı.

Hafızalara bir fotoğraf karesiyle kazınan Azerbaycanlı Server Beşirli, TRT Haber'e konuştu.

Beşirli, "Baktık gördük ki kardı soğuktu. Giyim lazımdı, yatacak lazımdı. Elimizden gelen oydu onu getirdik." dedi.

Beşirli şimdi, Adıyaman'daki yardım faaliyetlerinde gönüllü çalışıyor.

Azerbaycanlı gönüllü, "Bu tabii felaket kardeş ülkenin başına gelmesine çok üzüldük. çok acılı bir durumdu. Biz de Karabağlıyız. 1992 yılında biz de bu acıyı yaşadık. Çok üzücü bir şeydi biz biliriz o acıları. Bu da kardeş ülkenin başına geldiği için biz de yardım etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Beşirli, "kardeş ülkenin yanındayız" dedi; Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı verdi.

