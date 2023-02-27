Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1476 çocuk kimlik doğrulaması sonrasında ailesine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkazdan çıkarılan refakatçisi olmayan 1902 çocuktan 1476'sının ailesine teslim edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1902 çocuğun kayıtları tutuldu.
Bu çocuklardan bin 476'sı başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında ailesine teslim edildi.
104 çocuk, tedavisinin ardından Bakanlık tarafından kuruluş bakımına alındı.
322 çocuğun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip ediliyor.
Bakanlık açıklamasında, bin 820 çocuğun kimliğinin tespit edildiği belirtilerek, "Kimliği henüz bilinmeyen 82 çocuğumuz bulunmaktadır" denildi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Deprem
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