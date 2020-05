TRT 1, dizi ve programlarının yeni bölümlerini ekrana getirmeye devam ediyor. Tutunamayanlar Çevrimiçi, Ev Yapımı ve Kalk Gidelim Eve dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Ramazan ayına özel olarak hazırlanan içerikleri Mesnevi’den Hikayeler, Kuşlarla Yolculuk ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması da her gün izleyiciyle buluşuyor.

Sanat dolu programlar TRT 2 ekranlarında

TRT 2, sanat dolu programlarını ekrana getirmeye devam ediyor. Özel programlar, konserler ve gösterilerle izleyicilere kültür şöleni yaşatıyor.

-Tarihin Ruhu / 12 Mayıs Salı / 19.00

Tarihin Ruhu, bu bölümünde salgın hastalıklarla ilgili filmleri inceleyecek. Bizden önceki kuşakların hayatının bir parçası olan hastalıklar nelerdi? Filmler, bu hastalıklara karşı mücadelede nasıl kullanıldı? Tıpkı bugün olduğu gibi dün de laboratuvarda, hastanede, sahada hayat kurtarmak için çabalayanlar kimlerdi? gibi sorulara cevap olan Tarihin Ruhu, 12 Mayıs Salı akşamı saat 19.00’da TRT 2’de.

-Kromozom Kardeşler / 11 Mayıs Pazartesi / 19.30

Covid-19 dönemi sebebiyle sinema gösterimi yapılamamış Kromozom Kardeşler, televizyonda ilk defa izleyici ile buluşacak. Hasan Kalender ’in dört farklı down sendromlu karakterin kendilerini topluma kabullendirme mücadelesini verirken, ailelerinin hayatlarının da onlarla birlikte nasıl bir maceraya dönüştüğünü gözler önüne seren filmin gösterimi TRT Belgesel kısa film festivalinde gerçekleşti.

-93 Yazı (Estio '93) / 14 Mayıs Perşembe / 20.45

Anne ve babası hayatlarını kaybedince dayısı ile yengesi altı yaşındaki Frida’yı taşradaki evlerine, yanlarına alırlar. Annesinin hasretini içinden atamayan Frida gecelerini dua ederek, gündüzlerini ise yeni ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışarak geçirir. Otobiyografik öğeler taşıyan ’93 Yazı, küçük Frida’nın iç dünyasını bir yaz süresince gözlemliyor.

Film Berlin Film Festivali En İyi İlk Film Ödülü, Goya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Goya Ödülleri En İyi Yönetmen Ödülü, İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

-Kraliçe Lear / 17 Mayıs Pazar / 21.30

Kraliçe Lear, Pelin Esmer'in Oyun belgeselinde hikâyelerini anlattığı Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların Toroslardaki köylere yaptıkları otuz günlük turnede Shakespeare'in Kral Lear oyununun dağ yollarında yavaş yavaş Kraliçe Lear'e dönüşmesini konu ediniyor.

Hayatın zorluğuna rağmen kurdukları tiyatro grubuyla Shakespeare'in “Kral Lear” oyununun, yeni bir yorumla, köy pratiğine uygun olarak ilerleyen dokü-drama, Pelin Esmer'in Oyun isimli filminin devamı niteliğinde. Film, geçtiğimiz yıl Adana Film Festivali'nde 3 ödüle layık görüldü.

-Sarayın Lezzetleri / 17 Mayıs Pazar / 20.00

Şef Yunus Emre Akkor’un sunduğu “Sarayın Lezzetleri”nde geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı’da padişahların beslenme kültürü, sofra adabı ve dönemin mutfak ekonomisine dair ilginç bilgiler yer alıyor. İzleyenler tarihte lezzetli bir yolculuğa çıkıyor.

Sarayın Lezzetleri'nde bu hafta aşçıbaşılığını kültür araştırmalarıyla birleştiren şef Yunus Emre Akkor 'Hatay'ın mutfak tarihimizde bıraktığı izlerin peşine düşüyor.

TRT Belgesel, beğeniyle izlenen yapımları ekrana getiriyor

TRT Belgesel, büyük bir beğeni ile izlenen yapımlarını ekrana getirmeye devam ediyor. 16 Mayıs Cumartesi günü; Küresel Tehdit: Kovid-19 yeni bölümüyle saat 12.35’te ekrana gelirken, Uzayın Bilinmeyenleri saat 22.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Unutulmayan maçlar TRT Spor ekranlarında

Bu hafta da izleyicileri için spor dolu içerikler hazırlayan TRT Spor, futbolsuz geçen günler için unutulmayan maçları ekrana getirecek.

-Trabzonspor’un Avrupa Zaferleri

Trabzonspor'un Avrupa’da elde ettiği unutulmaz zaferleri ve çok özel arşiv görüntüleri 13 Mayıs Çarşamba saat 19.00’da izleyenlerle buluşacak.

-Engel Tanımayan Şampiyonlar

Ampute Futbol Milli Takımı’nın nefes kesen Avrupa şampiyonluğu macerası tekrar TRT Spor ekranında olacak. Engelliler haftasına özel yayınlanacak Ampute Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonu olduğu Türkiye – İngiltere final karşılaşması 14 Mayıs Perşembe saat 19.00’da TRT Spor ekranına gelecek.

-Ustalara Saygı Belgeseli’nde Yeni Bölüm Heyecanı

Geçtiğimiz hafta ilk iki bölümü yayınlanan Ustalara Saygı belgeselinin bu hafta 3. ve 4. bölümleri sporseverlerin beğenisine sunuluyor. Belgeselin 3. bölümünde Jose Mourinho, Ronaldinho, Andrea Pirlo, Gerard Pique, Rio Ferdinand ve Cristiano Ronaldo yer alırken; 4. bölümde Antonio Conte, Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, David Beckham, John Terry ve Kevin Pierce Boateng’in hiç bilinmeyen hikayeleri 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de ekrana gelecek.

-Premier Lig Maçları

Rekabetin her zaman üst düzeyde olduğu İngiltere Premier Lig’i 2019-2020 sezonunun unutulmayan maçların heyecanı 12 Mayıs Salı gününden itibaren hafta içi 23.00’de hafta sonu 14.00’de TRT Spor’da yaşanacak.

-1994 Dünya Kupası Maçları

Gheorghe Hagı, Romarıo, Dıego Armando Maradona, Gabrıel Batıstuta, Roberto Baggıo ve unutulmayan efsane futbolcuların yer aldığı 1994 Dünya Kupası’nın en özel 5 maçı hafta içi her gün 12.15’te yayınlanacak.

TRT SPOR 2

-ING Basketbol Süper Lig Karşılaşmaları (1-23.Hafta) her gün 09.15 – 18.30

-2019 Avrupa Güreş Şampiyonası - 2019 Dünya Güreş Şampiyonası her gün 12.15

-2016 Rio Olimpiyat Oyunları her gün 15.00 – 23.30

-Vestel Venus Sultanlar Voleybol Ligi Karşılaşmaları (1-22.Hafta)- AXA Sigorta Efeler Voleybol Ligi Karşılaşmaları (1-22.Hafta) her gün 20.15 – 01.15

Engelliler Haftası'na özel programlar TRT Müzik'te

Ramazan ayına özel içerikleriyle gönülleri fetheden TRT Müzik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na özel programları ekrana getiriyor.

-Engelsiz Sahne

Engel tanımayan müzik sevdalıları ile Türkiye’nin ünlü sesleri aynı sahnede buluşuyor. Engelsiz Sahne programının bu haftaki konukları sevilen sanatçı Öykü Gürman ve Candan Şener. Öykü Gürman ve müzik aşkı ile engelleri aşan sanatçı Candan Şener’in birlikte en sevilen şarkıları seslendireceği Engelsiz Sahne, 11 Mayıs Pazartesi saat 22.30’da TRT Müzik’te.

-Engel Tanımayan Yüreklerle Müzik: Aşmak için Müzik

Yetenekleri, çalışkanlıkları ve azimleri ile pek çok engeli aşan müzisyenlerin hikayelerine yer veren “Aşmak İçin Müzik” programı TRT Müzik ekranından müzikseverlere ulaşıyor. Selim Altınok ve Kerim Altınok’un konuk olacağı Aşmak için Müzik programı 12 Mayıs Salı saat 11.30’da TRT Müzik’te.

-Sami Yusuf Konserleri

Ramazan boyunca her perşembe saat 21.15’te ekrana gelen Sami Yusuf Konserlerinde bu hafta Londra Konseri ekrana gelecek. Bu haftaki bölümde; You Came To Me, Lament, Khorasan, Pearl, Ya Mustafa, Hasbi Rabbi ve The Circle gibi şarkılar seslendirilecek.

-Arşivden

Arşivden programının 17 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te yayınlanacağı bölümde gönüllerde taht kuran sanatçı Özay Gönlüm evlere konuk olacak.

-Gönül Bahçesi

Ramazan ayı süresince her gün iftar öncesi yayınlanan Gönül Bahçesi, merhum hafız ve mevlithan İsmail Coşar'ın sunumu ve icrası ile izleyenlerin gönül bahçesinde tatlı bir iz bırakmaya devam ediyor.