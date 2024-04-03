Duman 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.04.2024 14:31

Trabzon'daki olaylı maçta cezalar belli oldu

PFDK, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi.

Trabzon'daki olaylı maçta cezalar belli oldu

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi.

Açıklamada, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de bordo-mavili takımın 112 bin lira para cezası alması kararlaştırıldı.

Kurul, rakip takımın tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareket ve rakip takım taraftarlarıyla kavga ettiği gerekçesiyle Fenerbahçeli Jayden Quinn Oosterwolde'ye bir maçtan men ve 52 bin lira para, İrfan Can Eğribayat'a ise bir maçtan men ile 13 bin lira para cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası veren kurul, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'e ise ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

Fenerbahçe görevlileri Kürşat Çiftlik ile Okan Özkan'a da aynı maçtaki eylemlerinden dolayı 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Türkiye, Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke: 42 bin tona ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:42
Yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza
15:08
Rusya: Moskova'daki terör saldırısının izleri Ukrayna özel servislerine uzanıyor
15:07
Çin'de şiddetli fırtınalar: 7 ölü, 11 yaralı
15:19
Örtüaltı üretime destek yağıyor
14:56
Limanlarda elleçlenen yük miktarı arttı
14:43
Anket: ABD'lilerin yüzde 29'u Biden'ın da Trump'ın da iyi başkan olacağını düşünmüyor
Replikalardan oluşturulan "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri" sergisi Ankara'da
Replikalardan oluşturulan "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri" sergisi Ankara'da
FOTO FOKUS
Merapi Yanardağı’nda patlama
Merapi Yanardağı’nda patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ