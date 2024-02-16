Toprak altındaki işçilerin 3'ünün bir yerde 6'sının diğer bir lokasyonda olduğu tespit edildi

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Arama kurtarmada elimizdeki tüm teknik imkanları kullanarak işçi kardeşlerimizin olabileceği lokasyonları tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz bazı lokasyonlar var oralara girecek arkadaşlarımız. Sahada sürekli ölçüm yapıyoruz. Hem sudan hem topraktan sürekli numune alıyoruz.

"Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok"

Şu ana kadar aldığımız sonuçlara göre endişe edecek bir durum yoktur. Halk sağlığını veya çalışan personelimizi tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir.

İşçilerden 3’ünün bir lokasyonda 6’sının bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz. Aylar sürebilir ama öğleden sonra bu işlemin yol haritasını çıkaracağız. Bunun rehabilitasyonunun sağlayacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açıklama yapıyor. https://t.co/PoCThiVhRG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2024

"Önceliğimiz kurtarma"

Temel önceliğimiz kurtarma operasyonu. İnşallah bundan bir netice alırız. Ailelerimiz büyük bir beklenti içerisindeler, buradaki söylediğimiz işçilerin tam yerini bulduk anlamına gelmesini istemiyorum. Ancak bunu belirli alanlara indirgemiş bulunmaktayız. Gerek görüntülerden gerekse de alınan ifadelerden tahminlerde bulunuyoruz.

Şu anda 8 kişi adliyeye sevk edildi. Bu konuyla alakalı eksik, kusur varsa yargı gerekeni yapacaktır. Biz bu süreçte teknik ve idari yönden soruşturmaya devam ediyoruz. Hadisenin kök sebebi neydi? Neden kaynaklandı? Hepsini kamuoyuna bütün şeffaflığıyla aktaracağız.

Akademisyenlerden oluşan grupla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sorunun nedeni ortaya çıkacak. Şu anda bir taraftan araştırırken önceliğimiz kurtarma operasyonu. Bu maddelerin halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınması için de çalışılıyor. Hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.

Öğleden sonra mevcut kütleyi nereye taşıyacağımızı da görüşeceğiz. Planlamaları yapmış bulunmaktayız. Riskleri gözardı etmeden bu riskleri ortadan kaldıracağız.